24-jährige Grazerin stürzte aus dem zweiten Stock

In Graz dürfte ein 24-Jährige am Donnerstag von einer Leiter aus dem zweiten Stock gestürzt sein. Die Frau wurde ins LKH Graz gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag.
Am Donnerstag kam es im Grazer Bezirk Gries zu einem tragischen Unfall: Gegen 17.15 Uhr dürfte eine 24-jährige Frau aus Graz mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt gewesen sein.
Dabei dürfte sie von einer Leiter aus dem zweiten Stock gefallen sein. Passanten setzten einen Notruf ab. Die 24-Jährige wurde ins LKH Graz gebracht. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen.
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