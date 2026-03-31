Bäume auf Lkw gestürzt: Lenker in Kabine getroffen

Der Alarm für die Feuerwehren ging um 11.07 Uhr ein. Die Helfer aus Krems rückten zur B70 aus, wo mehrere Bäume von einer Böschung gestürzt waren. Als sie das Ausmaß des Vorfalls erkannten, alarmierten sie die Kollegen aus Gaisfeld und Krottendorf nach. Das Rote Kreuz betreute den verletzten Lkw-Lenker, dessen Kabine von einem der Bäume erfasst worden war.