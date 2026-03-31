Bäume auf Lkw gestürzt: Lenker in Kabine getroffen

Der anhaltende starke Wind hat in der Weststeiermark am Dienstag zu einem gefährlichen Zwischenfall geführt: Auf der Umfahrung Krottendorf stürzten mehrere Bäume auf zwei vorbeifahrende Lkw. Ein Lenker wurde in seiner Kabine getroffen und verletzt.
Der Alarm für die Feuerwehren ging um 11.07 Uhr ein. Die Helfer aus Krems rückten zur B70 aus, wo mehrere Bäume von einer Böschung gestürzt waren. Als sie das Ausmaß des Vorfalls erkannten, alarmierten sie die Kollegen aus Gaisfeld und Krottendorf nach. Das Rote Kreuz betreute den verletzten Lkw-Lenker, dessen Kabine von einem der Bäume erfasst worden war.
Umfahrung über zwei Stunden gesperrt
Die Aufräumarbeiten gestalteten sich schwierig. Zunächst musste Platz geschaffen werden, damit die demolierten Schwerfahrzeuge abgeschleppt werden konnten. Insgesamt dauerte es zweieinhalb Stunden, bis der Verkehr auf der Umfahrung Krottendorf wieder fließen konnte.
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