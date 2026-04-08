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Lebensmittel richtig lagern und länger genießen

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08.04.2026 00:01
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Patricia Niederwieser weiß: „Zitrusfrüchte wie Orangen oder Zitronen lagert man am besten kühl, ...
Patricia Niederwieser weiß: „Zitrusfrüchte wie Orangen oder Zitronen lagert man am besten kühl, trocken und luftig.“(Bild: WK Tirol)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Frische, Geschmack und Qualität beginnen nicht erst beim Kochen, sondern schon bei der richtigen Lagerung. Wer Lebensmittel bewusst aufbewahrt und clever nutzt, spart Geld, reduziert Abfall – und genießt länger, was gut ist.

Nicht alles gehört automatisch in den Kühlschrank – oft ist weniger Kälte sogar mehr. Entscheidend seien vor allem Wasser- und Eiweißgehalt eines Produkts: Je mehr davon enthalten ist, desto eher braucht es Kühlung. Denn Wasser begünstigt Schimmelbildung, Eiweiß wiederum fördert das Wachstum von Bakterien.

Zitat Icon

„Alles, was nicht zwingend in den Kühlschrank muss, hält sich meistens trocken, kühl und dunkel gelagert besonders gut.“

Karin Schützler vom Tiroler Bauernstandl

Bild: Tiroler Bauernstandl

Ordnung im Kühlschrank zahlt sich aus
Auch im Kühlschrank selbst kommt es auf den richtigen Platz an. Oben, wo es am wenigsten kalt ist, fühlen sich Käse, Speisereste, Marmeladen oder Desserts wohl. In der Mitte lagern Milchprodukte optimal, während Fleisch und Wurst im kältesten Bereich – direkt über dem Gemüsefach – aufbewahrt werden sollten. Die Tür eignet sich ideal für Getränke, Butter und Saucen. Wer diese Ordnung einhält, verlängert die Haltbarkeit vieler Produkte deutlich.

Obst und Gemüse: Frisch ist Trumpf
Nicht jedes Obst liebt Kälte: Während Zitrusfrüchte problemlos in den Kühlschrank dürfen, verlieren Tomaten dort an Aroma und Bananen reagieren empfindlich auf niedrige Temperaturen. Grundsätzlich gilt: Je frischer Obst und Gemüse verzehrt werden, desto besser sind Geschmack, Qualität und Vitamingehalt. Zu lange Lagerung wirkt sich spürbar auf alle drei Faktoren aus.

Clever einkaufen, kreativ verwerten
Weniger ist oft mehr – das gilt auch beim Einkauf. Wer gezielt einkauft, vermeidet unnötige Reste. Und was doch übrig bleibt, kann meist vielseitig weiterverarbeitet werden: Aus kleinen Resten entstehen oft die besten Gerichte. Speck- oder Wurstreste geben Suppen eine kräftige Note, ebenso wie die Rinde von Hartkäse. Gemüse lässt sich zudem durch kurzes Blanchieren und anschließendes Einfrieren länger haltbar machen.

Bei Obst- und Gemüse Niederwieser können Kund:innen Kärtchen für Rezepte mitnehmen.
Bei Obst- und Gemüse Niederwieser können Kund:innen Kärtchen für Rezepte mitnehmen.(Bild: Friedle / WK Tirol)

Vertrauen Sie Ihren Sinnen
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Wegwerfdatum. Ein kurzer Check mit Augen, Nase und Geschmackssinn zeigt oft, dass viele Produkte auch danach noch genießbar sind. Anders ist es bei „zu verbrauchen bis“ – hier sollte das Datum unbedingt eingehalten werden, insbesondere bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch.

Mit ein wenig Wissen und Aufmerksamkeit bleibt mehr vom Einkauf erhalten – und gutes Essen landet genau dort, wo es hingehört: auf dem Teller.

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