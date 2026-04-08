Lebensmittel richtig lagern und länger genießen

Ordnung im Kühlschrank zahlt sich aus

Auch im Kühlschrank selbst kommt es auf den richtigen Platz an. Oben, wo es am wenigsten kalt ist, fühlen sich Käse, Speisereste, Marmeladen oder Desserts wohl. In der Mitte lagern Milchprodukte optimal, während Fleisch und Wurst im kältesten Bereich – direkt über dem Gemüsefach – aufbewahrt werden sollten. Die Tür eignet sich ideal für Getränke, Butter und Saucen. Wer diese Ordnung einhält, verlängert die Haltbarkeit vieler Produkte deutlich.