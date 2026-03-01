Pkw prallte frontal gegen E-Scooter-Lenker (48)

Böser Unfall am Samstag in Innsbruck! Dort prallten ein Pkw und ein E-Scooter-Lenker (48) frontal gegeneinander. Der Mann prallte gegen die Fahrzeugfront und stürzte zu Boden. Er musste in die Klinik eingeliefert werden.
Ereignet hatte sich der Vorfall gegen 12.30 Uhr auf dem Herzog-Siegmund-Ufer in Innsbruck. Dort war der 48-jährige Deutsche mit seinem E-Scooter in Richtung Nordosten unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 79-jähriger Einheimischer mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung.
Der Pkw-Lenker wollte in die Josef-Hirn-Straße abbiegen. „Obwohl er den E-Scooter-Fahrer wahrnahm, ging er davon aus, noch vor diesem einbiegen zu können“, schildert die Polizei. Dies war jedoch nicht mehr möglich und es kam zu einer frontalen Kollision.
Gegen Windschutzscheibe geprallt und in Klinik gebracht
Der 48-Jährige wurde gegen die Fahrzeugfront sowie die Windschutzscheibe geschleudert und blieb schließlich am Boden liegen. Er erlitt erhebliche Verletzungen und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
