Österreichs Unternehmen im Geldwäsche-Visier

Die Zahlen sind alarmierend und die Methoden werden immer dreister: Kriminelle Netzwerke schleusen jährlich Milliarden an illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Wirtschaftskreislauf. Österreich, mit seiner stabilen Wirtschaft und dem attraktiven Immobilienmarkt, steht dabei besonders im Fokus. Viele heimische Betriebe werden unwissentlich zu Handlangern für organisierte Kriminalität, Drogenhandel und Korruption. Die Konsequenzen sind verheerend – nicht nur für den Ruf des Wirtschaftsstandorts, sondern auch für die einzelnen Unternehmen, denen empfindliche Strafen und Reputationsschäden drohen. Das Thema Geldwäsche im Visier: Warum österreichische Unternehmen jetzt aufrüsten müssen, um kriminelle Netzwerke zu stoppen, ist daher keine abstrakte Bedrohung mehr, sondern eine akute unternehmerische Herausforderung, die sofortiges Handeln erfordert.