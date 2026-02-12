Live draw
LIVE: Who will the Austrian national team face in the Nations League?
Who will Austria's national soccer team face in the Nations League? The draw is underway, and we are reporting live – see the live ticker below.
Here is the live ticker:
Around four months before the first World Cup game, things are getting exciting for Austria's national soccer team in connection with another competition. Today, the draw for the Nations League league phase, which will take place this fall, is being held in Brussels. Austria will be drawn from pot two in League B and therefore cannot face Switzerland, Bosnia-Herzegovina, or Ukraine. However, familiar opponents are conceivable.
Scotland, Hungary, Poland, or Israel await from pot one, while pot three offers a choice between Slovenia, Georgia, Ireland, or Romania. Sweden, North Macedonia, Northern Ireland, and Kosovo will be drawn from pot four. The group stage will start with the new four-game international window from late September to early October. The remaining two games will be played in mid-November.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
