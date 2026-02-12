LIVE: Olympic medal hunt in the women’s Super-G

Julia Scheib is focusing entirely on the giant slalom at the Olympic Games in Cortina. In the run-up to the Games, there had been talk that she might also compete in the Super-G to get in the mood. In this event, the four skiers who also competed in the downhill (special, combined) races – Olympic team combined champion Ariane Rädler, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, and Mirjam Puchner – will be competing. This means that they will all have competed in three Olympic events.