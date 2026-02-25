Theaterstück über inszenierte Bilder im Netz

Großer Applaus für das Theater-Team

Insgesamt wurden neun Aufführungen gezeigt: mehrere für Schülerinnen und Schüler des Bildungsinstitutes, eine Vorstellung für die 3. und 4. Klassen der Volksschule 2 – sowie eine für Bewohnerinnen und Bewohner des gegenüberliegenden Pflege- und Betreuungsheims, die der Einladung der Schule gerne gefolgt sind. Die beiden Abendaufführungen am Donnerstag und Freitag waren mit jeweils mehr als 200 Gästen hervorragend besucht und wurden vom Publikum mit großem Applaus belohnt.