Theaterstück über inszenierte Bilder im Netz

Mit „Bitte lächeln“ hat das Gymnasium Korneuburg (NÖ) eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig, relevant und verbindend Theater an Schulen sein kann.
Ein starkes Zeichen hat die DSP-Gruppe des Gymnasiums Korneuburg mit der mittlerweile 20. Produktion ihrer Theatergruppe gesetzt: Unter dem Titel „Bitte lächeln“ haben 65 Mädchen und Burschen aus den 1. bis zu den 8. Klassen ein brisantes Thema auf die Bühne gebracht: In 16 Szenen setzten sich die Jugendlichen mit dem Unterschied zwischen Realität und der makellosen Selbstinszenierung auf Instagram auseinander.
Ein Podcast als Rahmenhandlung
Als kreative Rahmenhandlung diente ein Podcast, der das Geschehen miteinander verbunden hat. Von dem Mix aus Schauspiel, Tanz und Musik zeigten sich die zahlreichen Gäste bei den insgesamt neun Aufführungen mehr als begeistert. Die engagierten Lehrerinnen Susanne Schuster und Elke Fischer führten in gewohnter Manier Regie. Dass sich Leidenschaft bezahlt macht, bewiesen zwei Schüler der 8. Klasse, die für ihre achtjährige aktive Mitarbeit in der Theatergruppe mit der goldenen Ehrenmedaille ausgezeichnet worden sind.
Großer Applaus für das Theater-Team
Insgesamt wurden neun Aufführungen gezeigt: mehrere für Schülerinnen und Schüler des Bildungsinstitutes, eine Vorstellung für die 3. und 4. Klassen der Volksschule 2 – sowie eine für Bewohnerinnen und Bewohner des gegenüberliegenden Pflege- und Betreuungsheims, die der Einladung der Schule gerne gefolgt sind. Die beiden Abendaufführungen am Donnerstag und Freitag waren mit jeweils mehr als 200 Gästen hervorragend besucht und wurden vom Publikum mit großem Applaus belohnt.
Der Erlös vom Buffet samt Eintrittsgelder kommt der Theatergruppe zugute.
