After misdiagnosis
Styria: Part of healthy woman’s lung removed
According to a report, a similar incident occurred in a hospital in Styria following the dramatic case in Upper Austria. A 48-year-old woman had part of her lung removed after a serious misdiagnosis – even though she had never had cancer.
According to Servus.tv, the woman had already been admitted to the Graz Regional Hospital in September 2024 with fever, chills, and severe weakness. Tests showed inflammation but no tumor. Nevertheless, a tissue sample was taken. The diagnosis later came back as adenocarcinoma – lung cancer.
Suspected tumor
The doctors advised her to undergo surgery at a private clinic as soon as possible. Shortly afterwards, the suspected tumor was removed. However, it was only after the operation that it became clear that the patient was completely healthy. In reality, she had never had cancer.
Serious consequences
The consequences for the woman are serious. She now suffers from a large scar with numbness, limited resilience, and severe anxiety. Fearing death, she had even written farewell letters to her family before the operation.
The case is reminiscent of the latest report from Upper Austria. In that case, a 30-year-old woman had her uterus completely removed even though she was in perfect health.
This article has been automatically translated
read the original article here.
