Australian Open
Djokovic loses two sets, then drama surrounding opponent
Drama surrounding Lorenzo Musetti: In the Australian Open quarterfinal against Serbia's superstar Novak Djokovic, the Italian won the first two sets on Wednesday, but then had to retire due to injury.
With the score at 6-4, 6-3 and 1-2 from his perspective, Musetti suddenly took a medical timeout to receive treatment on his right adductor muscle.
The 23-year-old tried again, but after the next game it was over. What bad luck, what drama!
Dream of a 25th Grand Slam title
Djokovic, who was on the verge of being eliminated and was struggling with blisters on his feet, advanced to the semifinals. The 38-year-old Serb is hoping for his 25th Grand Slam title in Melbourne. His next opponent will be either US player Ben Shelton or South Tyrol's top star Jannik Sinner.
