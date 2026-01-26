Bald sind Hunderte Alkoholkranke ohne Therapie

Jeder vierte Erwachsene landesweit trinkt zu viel Alkohol. Sucht in jedweder Form ist fast eine Volkskrankheit. Dennoch wird gerade in diesem Bereich stark gespart. Österreichs größte Suchtklinik erhält weniger Geld. Rund 40 Mitarbeiter müssen das Anton- Proksch-Institut verlassen. Wie sich das auf die Patienten auswirkt, schildern zwei Gekündigte. Diese und viele weitere spannende Geschichten aus Wien finden Sie heute in Ihrer Wien-„Krone“ und auf www.krone.at/wien