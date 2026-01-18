Herr Glasner kauft Butter

Wer zufällig im Besitz einer 2 Euro-Münze ist und keine zündende Idee hat, was man damit anfangen könnte, dem ist schnell geholfen. Man kann dafür, weil die Preise für Butter gerade im Souterrain sind, fast ein halbes Kilo des in der Regel aus Süß- oder Sauerrahm hergestellten Streichfetts erwerben. Ein anderer Gedanke wäre Gold, von dem man, weil der Preis derzeit eher nicht so günstig ist, zwar kein halbes Kilo, aber immerhin 15 Milligramm erwerben kann, vorausgesetzt der Verkäufer hat eine vernünftige Feinwaage auf der Budel stehen. Will man aber nicht der lästigen Volatilität all dieser Preise ausgesetzt sein, kann man die Münze auch einfach in ein Phrasenschwein werfen und sich damit die Genehmigung zum Aussprechen des Satzes „Pokalwettbewerbe haben ihre eigenen Gesetze“ erkaufen.