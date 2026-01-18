Herr Glasner kauft Butter

In seiner neuesten Kolumne hat sich „Krone“-Autor Harald Petermichl mit dem etwas blamablen Aus von Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner im englischen FA-Cup gegen Sechstligist Macclesfield beschäftigt. Die zwei Euro fürs Phrasenschwein waren da fast unausweichlich.
Wer zufällig im Besitz einer 2 Euro-Münze ist und keine zündende Idee hat, was man damit anfangen könnte, dem ist schnell geholfen. Man kann dafür, weil die Preise für Butter gerade im Souterrain sind, fast ein halbes Kilo des in der Regel aus Süß- oder Sauerrahm hergestellten Streichfetts erwerben. Ein anderer Gedanke wäre Gold, von dem man, weil der Preis derzeit eher nicht so günstig ist, zwar kein halbes Kilo, aber immerhin 15 Milligramm erwerben kann, vorausgesetzt der Verkäufer hat eine vernünftige Feinwaage auf der Budel stehen. Will man aber nicht der lästigen Volatilität all dieser Preise ausgesetzt sein, kann man die Münze auch einfach in ein Phrasenschwein werfen und sich damit die Genehmigung zum Aussprechen des Satzes „Pokalwettbewerbe haben ihre eigenen Gesetze“ erkaufen.
Vermutlich würde Oliver Glasner eher den Ankauf von Butter vorziehen und das liegt an den Herren Paul Dawson und Isaac Buckley-Ricketts. Die beiden stehen in Diensten des Sechstligisten Macclesfield Football Club und haben es mit ihren Toren geschafft, den von Glasner gecoachten Titelverteidiger Crystal Palace aus dem FA Cup zu kegeln. Dass der amtierende Pokalsieger von einem derart unterklassigen Gegner eliminiert wurde, geschah zuletzt 1909, als den Wolverhampton Wanderers das gleiche Malheur passierte. Und zwar (man ahnt es schon) gegen das damals noch in inferioren Sphären kickende Crystal Palace. Während also in dem kleinen Städtchen, das irgendwo zwischen Manchester und Stoke-on-Trent liegt, nach dem 2:1-Sieg gegen den hohen Favoriten die Hölle los war, dürfte Glasner vermutlich not amused gewesen sein, denn wer den Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen.
Trösten kann sich das ehemalige SV Ried-Urgestein damit, dass er in seiner Kariere auch schon die sonnigen Seiten des Pokalwesens erleben durfte. Schließlich hat er in der Vorsaison mit Crystal Palace den FA Cup geholt und mit der Frankfurter Eintracht 2022 die Europa League gewonnen, womit er nach Béla Guttmann und Ernst Happel erst der dritte Österreicher ist, der als Cheftrainer einen Europapokal holen konnte. Jetzt, da sein Vertrag in London im Sommer ausläuft, ist er wohl bei Manchester United im Gespräch, um den glücklosen Ruben Amorim zu beerben. Ob das so sein wird? Die einen sagen so, die anderen so. Glasner könnte jedenfalls unkompliziert Kontakte zu den Mancunians knöpfen, denn John Rooney, der Bruder von ManU-Ikone Wayne Rooney, ist ein Übungsleiterkollege. Und zwar beim Macclesfield FC. Wie praktisch.
