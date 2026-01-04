Auto überschlagen: Vier Kinder bei Crash verletzt

Drama auf der B 168 in Piesendorf im Salzburger Pinzgau: Am Samstagabend überschlug sich ein Auto und prallte heftig gegen einen Kleinbus. Bei dem Unfall wurden zehn Menschen verletzt, darunter vier Kinder. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen.
Ein 39-jähriger deutscher Urlauber war mit Frau und zwei Kindern unterwegs, als er nach eigenen Angaben durch die Scheibenwischanlage abgelenkt wurde. Das Auto geriet auf die rechte Fahrbahn und prallte gegen die Leitschiene, berichtet die Polizei Salzburg am Sonntag. Dadurch wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert, überschlug sich und landete auf dem Dach auf der Gegenfahrbahn.
Der entgegenkommende Fahrer, ebenfalls ein Deutscher, konnte trotz Vollbremsung den Aufprall nicht verhindern. Bei dem Frontalcrash wurden alle sechs Insassen verletzt, ebenso wie die Familie im anderen Auto.
Person in Autowrack eingeklemmt
Als die Feuerwehr Piesendorf mit Unterstützung der Florians Zell am See am Unfallort eintraf, befand sich im kleineren Auto noch eine Person im Auto, die durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt wurde. Die Einsatzkräfte konnten die Person befreien und dem Roten Kreuz, das mit vier Rettungswägen angerückt war, übergeben. Auch ein Notarzt sowie ein Notarzthubschrauber waren im Einsatz.
In Summe wurden laut Polizei zehn Personen verletzt und in das Krankenhaus nach Zell am See (Pinzgau) gebracht. Nach rund einer Stunde, mit 60 Feuerwehrleuten an der Zahl, war der Einsatz beendet.
