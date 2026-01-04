Auto überschlagen: Vier Kinder bei Crash verletzt

Ein 39-jähriger deutscher Urlauber war mit Frau und zwei Kindern unterwegs, als er nach eigenen Angaben durch die Scheibenwischanlage abgelenkt wurde. Das Auto geriet auf die rechte Fahrbahn und prallte gegen die Leitschiene, berichtet die Polizei Salzburg am Sonntag. Dadurch wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert, überschlug sich und landete auf dem Dach auf der Gegenfahrbahn.