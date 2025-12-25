Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Verbringen Sie die Feiertage mit der Familie?

Forum
25.12.2025 09:45
(Bild: Evgeny Atamanenko)

Nachdem das Christkind den „Krone“-Leserinnen und Lesern gestern Abend hoffentlich wohlgesonnen war und der größte Weihnachtstrubel sich nun bereits gelegt hat, stehen nun Christtag und Stefanitag bevor. Unsere Frage des Tages vom 25. Dezember lautet: „Verbringen Sie die Feiertage mit der Familie?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Was macht für Sie das ideale Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten aus? Was sind aus Ihrer Sicht die größten Vorteile, die Feiertage ganz bewusst in einem sehr kleinen oder unkonventionellen Rahmen zu verbringen? Wie gehen Sie mit Meinungsverschiedenheiten um, die entstehen können, wenn viele Generationen zusammenkommen?

Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen und Ansichten in den Kommentaren!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
133.601 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.346 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
115.126 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Forum
Forum
Wie verbringen Sie den Heiligen Abend?
Frage des Tages
Spenden Sie rund um Weihnachten?
Frage des Tages
Haben Sie schon alle Weihnachtseinkäufe erledigt?
Forum
Wo sollen weitere Gefängnisse gebaut werden?
Forum
Kein Schnitzel: Was halten Sie vom ÖH-Beschluss?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf