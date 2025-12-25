Verbringen Sie die Feiertage mit der Familie?

Ihre Meinung zählt!

Was macht für Sie das ideale Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten aus? Was sind aus Ihrer Sicht die größten Vorteile, die Feiertage ganz bewusst in einem sehr kleinen oder unkonventionellen Rahmen zu verbringen? Wie gehen Sie mit Meinungsverschiedenheiten um, die entstehen können, wenn viele Generationen zusammenkommen?