„Stille Helden“ halten die Steiermark am Laufen

Verbringen Sie die Feiertage mit der Familie?
Frage des Tages
Sie arbeiten, während andere im Kreise der Familie feiern: Die „Krone“ holt Steirer vor den Vorhang, die an den Weihnachtsfeiertagen im Einsatz sind.
Wenn ab dem Heiligen Abend bis ins neue Jahr hinein Ruhe im Land einkehrt und sich die meisten Steirer eine wohltuende Pause vom hektischen Arbeitsalltag gönnen, erlauben so manche Berufe keine Auszeit. Oft von der breiten Bevölkerung gar nicht wahrgenommen, verrichten die „stillen Helden“ auch an den Feiertagen ihr Werk. Wer sind diese Menschen und wie geht es ihnen dabei?
