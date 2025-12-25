„Stille Helden“ halten die Steiermark am Laufen

Immer einsatzbereit sind selbstverständlich die steirischen Florianis – bei der Berufsfeuerwehr Graz etwa Offizier Gerald Wonner: „Dienste zu Weihnachten, an Wochenenden oder an Feiertagen sind Teil des Berufs. Bei der Erstellung des Dienstplans versuchen wir, auf Kollegen mit Kleinkindern Rücksicht zu nehmen, sodass sie bei ihren Familien sein können.“ (Bild: BF Graz)

In der Landesleitzentrale in Lebring indes hat Disponent Lukas Binder heuer Dienst und koordiniert Freiwillige Feuerwehren: „Für mich ist das überhaupt kein Problem, es gehört einfach zum Beruf dazu“, sagt der 27-Jährige. (Bild: zVg)

Den Verkehr auf Autobahnen haben Asfinag-Mitarbeiter auch an Feiertagen rund um die Uhr im Blick. Beim Plabutschtunnel etwa die Tunnelwarte Stefan Krammer und Werner Filzmoser: „Natürlich wäre es einem lieber bei der Familie daheim zu sein, aber irgendjemand muss die Arbeit ja machen. Beruf ist Beruf“, sagt Filzmoser. (Bild: Christian Jauschowetz)

Was sich auf steirischen Straßen so tut, beschäftigt auch ÖAMTC-Pannenfahrerin Leonie Tieber dieser Tage: „Weil heuer zu Weihnachten Schnee angesagt ist, könnte es etwas turbulenter als gewöhnlich werden“, so die junge Kfz-Technikerin. Was sie an Diensten rund um Weihnachten schätzt: „Die Leute sind noch viel dankbarer wenn ihnen geholfen wird.“ (Bild: LUKAS LORENZ)