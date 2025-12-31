Vorteilswelt
AK-SERVICE-TIPP

Habe ich ein Recht auf Umtausch?

Steiermark
31.12.2025 05:59
Maria Wollersberger-Linder, Expertin der Arbeiterkammer Steiermark
Maria Wollersberger-Linder, Expertin der Arbeiterkammer Steiermark(Bild: Krone KREATIV/Stock adobe, Graf-Putz)

Die Weihnachtsgeschenke wurden liebevoll ausgesucht – nur, der Beschenkte hat so gar keine Freude damit? Ob man in diesem Fall ein Recht auf Umtausch hat und an welche Bedingungen ein etwaiger Rücktritt vom Online-Kauf geknüpft sind, weiß Arbeiterkammer-Steiermark-Expertin Maria Wollersberger-Linder.

0 Kommentare

Es gibt kein gesetzliches Recht auf Umtausch. Ein Umtausch ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen dies ausdrücklich, z. B. auf der Rechnung, festgehalten hat. Wichtig ist, dass an einen Umtausch auch Bedingungen wie die Unversehrtheit des Produktes, eine Frist oder die Vorlage des Kassenbons geknüpft sein können. Umtausch bedeutet auch nicht, Ware zurück ist Geld zurück. Am besten informiert man sich vor dem Kauf über die Umtauschmöglichkeiten und lässt sich diese schriftlich bestätigen.

Lesen Sie auch:
Verena Stiboller, Expertin für Arbeitsrecht in der Arbeiterkammer Steiermark 
AK-SERVICE-TIPP
Wie funktioniert der persönliche Feiertag?
24.12.2025

Versiegelte Ware ist ausgenommen
Anders sieht es bei Online-Käufen aus, wo es ein Rücktrittsrecht von 14 Tagen ab Erhalt der Ware bzw. ab Vertragsabschluss gibt. Davon ausgenommen sind z. B. versiegelte Ware oder Konzerttickets. Wird man über die Rücktrittsfrist nicht ordentlich informiert, verlängert sich diese um zwölf Monate.

Die Rücktrittserklärung muss innerhalb der Frist an das Unternehmen gesendet werden. Die Absendung am letzten Tag der Frist gilt als rechtzeitig. Danach muss die Ware an das Unternehmen zurückgeschickt werden. Den Erhalt der Rücktrittserklärung und der Ware durch das Unternehmen haben Konsumentinnen bzw. Konsumenten zu beweisen, daher sind Nachweise aufzuheben.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
