Habe ich ein Recht auf Umtausch?

Es gibt kein gesetzliches Recht auf Umtausch. Ein Umtausch ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen dies ausdrücklich, z. B. auf der Rechnung, festgehalten hat. Wichtig ist, dass an einen Umtausch auch Bedingungen wie die Unversehrtheit des Produktes, eine Frist oder die Vorlage des Kassenbons geknüpft sein können. Umtausch bedeutet auch nicht, Ware zurück ist Geld zurück. Am besten informiert man sich vor dem Kauf über die Umtauschmöglichkeiten und lässt sich diese schriftlich bestätigen.