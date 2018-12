Die besten Games im Netz zum Weihnachtsfest

Sugar, Sugar

Leise rieselt der Zucker in der Weihnachtsausgabe von "Sugar, Sugar". Ihre Aufgabe ist es, den Süßstoff in das dafür vorhergesehene Häferl zu befördern, in dem Sie per Maus an der richtigen Stelle "Wegweiser" einzeichnen. In späteren Levels müssen Sie den herabrieselnden Zucker auch in mehrere Tassen füllen oder zuvor umfärben.

Hier geht's zum Spiel!