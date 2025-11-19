Großeinsatz wegen Vandalenakt beim AMS

Viel Blaulicht war beim Linzer Bulgaripatz zu sehen – Polizei, Feuerwehr und Rettung standen im Einsatz. Der Grund war ein Ärgernis: Ein Kunde des Arbeitsmarktservice hatte mutwillig den Alarm ausgelöst, und zwar mehrfach. Jetzt wird droht ihm teures Ungemach und Anzeigen.
Einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettung provozierte ein Klient des Arbeitsmarktservice in Linz am Mittwochmorgen. Er hatte mutwillig den Feueralarm ausgelöst, mehrere Feuermelder eingeschlagen. Warum der Kunde so ausrastete, wollte man beim AMS nicht bekannt geben.
„Mitarbeiter geschult“
Durch die Aktion kam es zu keiner Panik, da die „Mitarbeiter für Situationen dieser Art entsprechen geschult“ seien. Die Einsatzkräfte hatten die Lage rasch unter Kontrolle, der Verursacher des Einsatzes ist bekannt. Er wird wegen Missbrauch von Notzeichen und Sachbeschädigung angezeigt.
