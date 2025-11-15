Vorteilswelt
Hammer-Strafe!

Strafbefehl gegen Ex-Kicker von Red Bull Salzburg

Salzburg
15.11.2025 19:41
Karim Adeyemi.
Karim Adeyemi.(Bild: EPA/FABIAN BIMMER)

Wie die deutsche Tageszeitung „Bild“ berichtet, steht Karim Adeyemi in rechtlichen Schwierigkeiten. Der 23-Jährige, der einst für den FC Red Bull Salzburg auflief, hat laut Recherchen des Mediums einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erhalten.

0 Kommentare

Gegen Karim Adeyemi wurde ein Strafbefehl verhängt – das berichtet die deutsche „Bild“-Zeitung. Nicht aber wegen einer Verkehrssünde oder einer Ruhestörung. Sondern wegen illegalen Waffenbesitzes. Bei einer Polizeikontrolle wurden zwei verbotene Gegenstände beim 23-Jährigen, der einst für den FC Red Bull Salzburg auflief, sichergestellt: ein Schlagring und ein Elektroimpulsgerät, auch als Taser bekannt. Laut geltendem deutschem Waffengesetz ist sowohl der Erwerb als auch der Besitz und das Führen dieser Gegenstände strafbar. 

Karim Adeyemi spielte einst für den FC Red Bull Salzburg.
Karim Adeyemi spielte einst für den FC Red Bull Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)

Nicht vorbestraft, aber...
Dabei drohen Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Der Gebrauch eines Schlagrings kann sogar mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden. Im Fall des BVB-Spielers beließ es die Staatsanwaltschaft Hagen laut Bericht bei bereits erwähntem Strafbefehl, der am 30. Oktober 2025 rechtskräftig wurde.

Der deutsche Nationalspieler, der sich auch im Kader für das WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei befindet, muss aber ordentlich blechen. 450.000 Euro muss er an die Staatskasse zahlen, 60 Tagessätze in der Höhe von heweils 7500 Euro. Laut „Bild“ bekomme Adeyemi zwar einen Eintrag ins Bundeszentralregister, gilt aber nicht als vorbestraft (erst ab 90 Tagessätzen). 

Laut des Berichts wollte sich Adeyemi bis zum Erscheinen des Artikels nicht zur Causa äußern. Sein Anwalt erklärte, dass er innerhalb der von „Bild“ gesetzten Frist nicht antworten könne. Laut ihm haben die Vorwürfe gegen seinen Mandanten aber mit einer auf TikTok bestellten Mystery Box zu tun. „Was damit genau gemeint ist, blieb unklar“, heißt es im Bericht weiter. 

Ermittlungen reichen weit zurück
Die Ermittlungen gegen Adeyemi sollen sich mehr als ein Jahr hingezogen haben und bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland zurückreichen. Adeyemi war damals nicht Teil des Kaders und verbrachte mit seiner jetzigen Ehefrau – die Rapperin Loredana – einen Urlaub in Griechenland. In dieser Zeit soll die Polizei den Schlagring bei ihm entdeckt haben und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

