Strafbefehl gegen Ex-Kicker von Red Bull Salzburg

Gegen Karim Adeyemi wurde ein Strafbefehl verhängt – das berichtet die deutsche „Bild“-Zeitung. Nicht aber wegen einer Verkehrssünde oder einer Ruhestörung. Sondern wegen illegalen Waffenbesitzes. Bei einer Polizeikontrolle wurden zwei verbotene Gegenstände beim 23-Jährigen, der einst für den FC Red Bull Salzburg auflief, sichergestellt: ein Schlagring und ein Elektroimpulsgerät, auch als Taser bekannt. Laut geltendem deutschem Waffengesetz ist sowohl der Erwerb als auch der Besitz und das Führen dieser Gegenstände strafbar.