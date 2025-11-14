15-jährige Steirerin seit Dienstag vermisst

Seit Dienstagabend wird ein 15-jähriges Mädchen aus Mureck vermisst. Sie weist eine gesundheitliche Beeinträchtigung auf und dürfte sich im Umfeld von Graz aufhalten. Die Polizei bittet um Hinweise.
Am Dienstag hat die 15-Jährige die elterliche Wohnung verlassen und ist seither abgängig. Die Eltern erstatteten daraufhin Anzeige. Sie machen sich Sorgen, da das Mädchen aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in unbekannten Situationen nur eingeschränkt orientiert und belastbar sein dürfte. Es wird vermutet, dass sich die Vermisste im Grazer Stadtgebiet oder im näheren Umfeld von Graz aufhält.
Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von keinem Verbrechen oder Unfall aus. Da die Suche jedoch bisher erfolglos blieb, wird auf Wunsch der Eltern nun ein Foto der 15-Jährigen veröffentlicht. Die Haarfarbe des Mädchens könnte sich mittlerweile jedoch geändert haben, die Verzierungen am Unterarm sind keine echten Tattoos und somit nur temporär.
Die Polizei bittet nun um Hinweise. Personen, die das Mädchen sehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden ersucht, unverzüglich das Landeskriminalamt oder den Polizeinotruf zu verständigen: 059 133 60 3333 oder 133
