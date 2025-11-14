15-jährige Steirerin seit Dienstag vermisst

Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von keinem Verbrechen oder Unfall aus. Da die Suche jedoch bisher erfolglos blieb, wird auf Wunsch der Eltern nun ein Foto der 15-Jährigen veröffentlicht. Die Haarfarbe des Mädchens könnte sich mittlerweile jedoch geändert haben, die Verzierungen am Unterarm sind keine echten Tattoos und somit nur temporär.