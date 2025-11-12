Nächster Schock für Amok-Opfer: Keine Zahlungen!

Prutsch-Lang und die Med Uni legten die Briefe der Staatsanwaltschaft vor. „Das gerichtsmedizinische Gutachten liegt vor, jedoch das Schussgutachten noch nicht“, sagt Sprecher Christian Kroschl. Für Prutsch-Lang ist klar: „Die Diffamierungen sind sehr persönlich, meine Mandanten werden durch diese retraumatisiert. Ich vermute, dass diese sogar aufgrund des Detailwissens von einem Gerichtsmediziner verfasst worden sein könnten.“