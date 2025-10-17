Aus Reparaturbonus wird „Geräte-Retter-Prämie“

Die Details zu den Rahmenbedingungen und Förderhöhen werden in den kommenden Wochen beschlossen, so das Umweltministerium. Festgelegt wurde jedenfalls bereits, was nicht mehr förderungswürdig ist. „Einige Kategorien wie Fahrräder inklusive E-Bikes und Handys sind daher nicht mehr Teil der Förderaktion. Auch nicht mehr gefördert werden Luxus- und Wellnessgeräte wie Fußsprudelbäder und Massagesessel oder auch Unterhaltungsgeräte wie Karaokeanlagen“, teilte das Ministerium mit.