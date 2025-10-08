Duel with dwarf state
Rangnick: “I have no intention of substituting him”
Austria's national team can get significantly closer to a ticket for the 2026 World Cup in the coming days. The press conference ahead of the clash with San Marino on Thursday is now live (stream above).
Victories on Thursday in Vienna against San Marino and on Sunday in Bucharest against Romania would increase the chances of a trip to North America.
Fully on course for the World Cup
Team boss Ralf Rangnick's side started their qualifying Group H campaign with four wins from four games. Only the first-placed team will go through to the finals in the USA, Canada and Mexico.
Three points are a must against San Marino, who are bottom of the world rankings. The first duel in June ended with a 4:0 away win for the Austrians, with all four goals scored within the first half hour.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.