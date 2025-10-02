Veruntreuungsskandal: Kunden fordern Geld zurück

Skurriler Fall im Burgenland

Erst im September machte ein Vorfall Schlagzeilen, weil ein Paar aus dem Burgenland mit einem voll beladenen Transporter von Polen nach Österreich unterwegs war. Die Fahrt entpuppte sich als Albtraum. Denn auf den ersten 450 Kilometern kassierten sie gleich 17 Strafen wegen angeblicher Tempoverstöße, insgesamt wurden rund 700 Euro abgebucht. Kurz darauf soll – so schildert es die Kundin – der Motor während voller Fahrt bei Dresden ferngesteuert abgestellt worden sein.