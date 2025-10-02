Veruntreuungsskandal: Kunden fordern Geld zurück

Gegen den Geschäftsführer des Verleihunternehmens 123-Transporter mit Sitz in Ternitz (Niederösterreich) wird wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Veruntreuung ermittelt. Viele Konsumenten warten derzeit auf die Rückzahlung abgebuchter Beträge, hieß es von der AK Oberösterreich.
Das Verfahren stehe noch am Anfang, bestätigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Die Basis für die Ermittlungen seien mehrere Anzeigen. Die Arbeiterkammer (AK) berichtete von Problemen wegen abgebuchter Beträge.
„Technische Probleme“
Derzeit können keine Fahrzeuge über 123-Transporter reserviert werden: „Aufgrund technischer Probleme ist eine Buchung in Österreich aktuell nicht möglich“, ist auf der Webseite der 123 Shared Mobility GmbH zu lesen. Betroffene sollen die offenen Beträge schriftlich zurückfordern und beim Zahlungsdienstleister die Rückbuchung der Beträge anfordern.
Beschwerden zu Kautionen und Vertragsstrafen
Bei der AK sind in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Beschwerden zu der Verleihfirma eingelangt, die sich etwa um Kautionen oder Vertragsstrafen zum Beispiel wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Rauchen im Fahrzeug drehten. Die Beträge wurden laut AK Steiermark ohne direkte Autorisierung durch die Kunden vom bekannt gegebenen Zahlungsmittel, also etwa vom Girokonto, abgebucht. In mehreren Fällen wurde gegen das Unternehmen geklagt.
Skurriler Fall im Burgenland
Erst im September machte ein Vorfall Schlagzeilen, weil ein Paar aus dem Burgenland mit einem voll beladenen Transporter von Polen nach Österreich unterwegs war. Die Fahrt entpuppte sich als Albtraum. Denn auf den ersten 450 Kilometern kassierten sie gleich 17 Strafen wegen angeblicher Tempoverstöße, insgesamt wurden rund 700 Euro abgebucht. Kurz darauf soll – so schildert es die Kundin – der Motor während voller Fahrt bei Dresden ferngesteuert abgestellt worden sein.
Baumärkte beenden Zusammenarbeit
Nach Beschwerden beenden die Baumärkte Obi und Hornbach in Österreich laut Medienberichten die Zusammenarbeit mit der Verleihfirma, die 2020 gegründet wurde. Verärgerte Kunden gab es laut Verbraucherzentrale auch mit dem deutschen Ableger des Unternehmens. Im Nachbarland ermittelt Berichten zufolge die Staatsanwaltschaft Landshut in Bayern gegen den Geschäftsführer.
