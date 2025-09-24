Sechs Millionen Euro Passiva: Weinbauer insolvent

Latu dem Kreditschutzverband AKV betreibt Christian Reiterer einen 1995 gegründeten Weinbaubetrieb. Dieser hat die Produktion der Trauben bis hin zur Pressung übernommen. Die Weinproduktion und der Vertrieb wurden an das Unternehmen Steirerwein übertragen, das 2022 insolvent war – bei der Sanierung ist noch die letzte Quote für die Gläubiger ausständig. Insgesamt werden rund 17 Hektar Eigenflächen bewirtschaftet, an denen Reiterer Hälfteeigentümer ist. Dazu kommen weitere Pachtflächen im Umfang von rund 24 Hektar.