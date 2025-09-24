Sechs Millionen Euro Passiva: Weinbauer insolvent

Der weststeirische Weinbauer Christian Reiterer hat Insolvenz angemeldet. Grund sollen Unstimmigkeiten mit einem Partnerunternehmen sein. Fünf Dienstnehmer sind betroffen, das Unternehmern soll neu aufgestellt fortgeführt werden.
Latu dem Kreditschutzverband AKV betreibt Christian Reiterer einen 1995 gegründeten Weinbaubetrieb. Dieser hat die Produktion der Trauben bis hin zur Pressung übernommen. Die Weinproduktion und der Vertrieb wurden an das Unternehmen Steirerwein übertragen, das 2022 insolvent war – bei der Sanierung ist noch die letzte Quote für die Gläubiger ausständig. Insgesamt werden rund 17 Hektar Eigenflächen bewirtschaftet, an denen Reiterer Hälfteeigentümer ist. Dazu kommen weitere Pachtflächen im Umfang von rund 24 Hektar.
Insolvenzursache sollen Unstimmigkeiten mit einem Kooperationspartner sein. Zugesagte finanzielle Mittel seien nicht vollständig bereitgestellt worden. Die Passiva werden mit sechs Millionen Euro beziffert, wobei ein Großteil betriebliche Verbindlichkeiten sind (5,25 Millionen Euro), die restlichen 750.000 Euro sind private Verbindlichkeiten. Der Wert der vorhandenen Liegenschaften dürfte allerdings höher sein als die Passiva.
Fünf Dienstnehmer sind beschäftigt. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit den gesetzlichen Mindesterfordernissen (20 Prozent Quote innerhalb von zwei Jahren) angeboten.
Kommentare
