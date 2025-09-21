Regen verzögert Diskus-Finale von Weißhaidinger!

LIVE: Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin!
Bundesliga im Ticker
Ein Regenguss hat am Sonntag bei der Leichtathletik-WM in Tokio zu einer Unterbrechung des Diskuswurf-Finales mit Lukas Weißhaidinger geführt!
Just in dem Moment, als das japanische Kaiserpaar von Weltverbands-Präsident Sebastian Coe auf der Tribüne empfangen wurde.
Als erster Diskuswerfer war Weltrekordler Mykolas Alekna im Einsatz, er kam auf 62,91 m. Matthew Denny rutschte bei seinem Versuch aus, obwohl er vorher noch mit Tüchern im Wurfring gewischt hatte.
Da es immer stärker zu regnen begann, wurde die Medaillenentscheidung der Männer ebenso wie der Hochsprung der Frauen unterbrochen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.