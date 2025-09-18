Eingeklemmtes Fohlen wurde von Feuerwehr befreit
Missliche Lage
Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in St. Martin bei Lofer(Salzburg) am Donnerstagnachmittag. Ein Fohlen war nach Informationen der Floriani von einer Brücke eines Wanderweges abgekommen und wurde zwischen Brücke und Felsen eingeklemmt.
Mittels eines Flaschenzugs konnte das Tier aus seiner misslichen Lage befreit werden. Das Fohlen hat bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen erlitten.
13 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei der Bergung mit dabei. Nach etwas mehr als einer Stunde konnten die Floriani wieder abrücken.
