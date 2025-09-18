So kann Ihr Lieblingsverein jetzt gewinnen

So groß war das Interesse an den ersten Tagen noch nie! Das Voting für die „Herzensmensch-Vereine“ dürfte heuer alle Rahmen sprengen! Worum geht es? Die „Krone“ sucht gemeinsam mit dem Freiwilligencenter Niederösterreich drei Siegergruppen, die im Land Gutes tun.
Aus dem Gemeindeleben nicht wegzudenken ist beispielsweise der Verein „Dorfplatz St. Andrä-Wördern“. Der Verein hat unter Leitung von Josef Sedlak einen alten Hof im Ortszentrum mit neuem Leben erfüllt. Arbeitsräume. Werkstätten, eine Hofküche und vieles mehr locken Einheimische und Gäste an – das alles ohne Konsumationszwang. Der Verein wird ehrenamtlich von engagierten Nachbarn betrieben.
Seit mehr als zwei Jahren engagiert sich der Verein „Herz für die Armen“ aus Weistrach mit großem Einsatz für bedürftige Menschen in Nigeria. Mit Benefizkonzerten, Vorträgen und Spendenaktionen konnte das Team um Christina Schmid und Kaplan Henry Igbokwe bereits zahlreiche Projekte wie den Bau einer Grundschule und die Verbesserung der Wasser- und Lebensmittelversorgung ermöglichen.
„Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss etwas Gutes“ – das ist das Motto des Vereins „Nähen mit Herz“ aus Weinburg. Petra Hell und ihre Helfer fertigen für Frühchen und Sternenkinder mit viel Leidenschaft spezielle Kleidungsstücke an. Die handgefertigten Stücke – darunter Schlafsäcke – werden kostenlos an Krankenhäuser, Institutionen und Familien weitergegeben.
Der Förderung des Tischtennis-Spielens als Mittel zur Neurorehabilitation bei Parkinson-Betroffenen und der Inklusion der Parkinson-Tischtennis-Spieler widmet sich „Parkinson Tischtennis“ mit Sitz in Randegg. Obfrau Hermine Hofner und ihre „Mitsportler“ wissen: „Tischtennis-Spielen ist durch die Auge-Hand-Koordination und die Seitwärtsbewegungen ein gutes Mittel.“
Und ganz dem Schutz der Samtpfoten hat sich „Katzfatz“ um Kerstin König in Klein-Neusiedl verschrieben. Die Gruppe kümmert sich um die Unterbringung herrenloser Katzen ebenso wie um die tierärztliche Versorgung und ein Kastrationsprojekt. Eine Gruppe von engagierten und leidenschaftlichen Freiwilligen, die sich mit viel Herz für den Tierschutz einsetzt.
Nun liegt es an den Voting-Stimmen! Abgestimmt kann bis inklusive 26. September werden, die drei bestplatzierten Vereine erhalten Sachpreise im Gesamtwert von 10.000 Euro und die Herzensmensch-Trophäe
Voting-Infos unter: www.krone.at/herzensmenschnoe
