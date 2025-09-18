So kann Ihr Lieblingsverein jetzt gewinnen

Seit mehr als zwei Jahren engagiert sich der Verein „Herz für die Armen“ aus Weistrach mit großem Einsatz für bedürftige Menschen in Nigeria. Mit Benefizkonzerten, Vorträgen und Spendenaktionen konnte das Team um Christina Schmid und Kaplan Henry Igbokwe bereits zahlreiche Projekte wie den Bau einer Grundschule und die Verbesserung der Wasser- und Lebensmittelversorgung ermöglichen.