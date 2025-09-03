Angeklagter befürchtete „islamischen Schauprozess“

„Du schaust scheiße aus! Scheiß Allah! Scheiß Islam!“, rief der Mann einer Frau mit Kopftuch zu, als er auf diese am 17. April auf einem Wochenmarkt im oberösterreichischen Schärding traf. Bei verbalen Entgleisungen blieb es allerdings nicht: Er soll anschließend die Frau mit Gewalt gepackt und versucht haben, ihr ein Stück Frankfurter in den Mund zu stecken: „Ich esse Schwein, jetzt musst du auch Schwein essen!“