Nach Würstel-Attacke

Angeklagter befürchtete „islamischen Schauprozess“

Oberösterreich
03.09.2025 10:22
Der 66-Jährige war nur beim Anblick einer Muslima im oberösterreichischen Schärding völlig ...
Der 66-Jährige war nur beim Anblick einer Muslima im oberösterreichischen Schärding völlig ausgezuckt und hat die Frau brutal angegriffen.(Bild: Constantin Handl, Krone KREATIV)

Jener 66-jährige Mann, der eine Muslima körperlich und verbal attackiert und ihr zudem ein Stück Frankfurter in den Mund gesteckt haben soll, erschien am Mittwoch nicht vor dem Landesgericht Ried (OÖ). Der Grund ist absurd: Er war nicht erschienen, weil er einen „islamischen Schauprozess“ vermutete. 

„Du schaust scheiße aus! Scheiß Allah! Scheiß Islam!“, rief der Mann einer Frau mit Kopftuch zu, als er auf diese am 17. April auf einem Wochenmarkt im oberösterreichischen Schärding traf. Bei verbalen Entgleisungen blieb es allerdings nicht: Er soll anschließend die Frau mit Gewalt gepackt und versucht haben, ihr ein Stück Frankfurter in den Mund zu stecken: „Ich esse Schwein, jetzt musst du auch Schwein essen!“

Verbaler Entgleisung folgt brutale Attacke
Danach habe er die Frau noch am Handgelenk gepackt, ihr den Arm verdreht und gedroht, ihr die Hand abzuhacken. Auch drei Faustschläge ins Gesicht habe er ihr laut Staatsanwaltschaft versetzt. Das Opfer wurde bei der Attacke an der Hand und im Gesicht verletzt.

Die brutale Attacke am 17. April hat nun ein gerichtliches Nachspiel für den deutschen Staatsbürger. Doch Mittwochfrüh wartete man im Gerichtssaal in Ried vergeblich auf den 66-Jährigen. Er hatte in einer 28-seitigen Eingabe an das Gericht mitgeteilt, dass er 700 Kilometer weit anreisen müsse und sich keinesfalls einem „islamischen Schauprozess“ stellen werde.

Ich esse Schwein, jetzt musst du auch Schwein essen!

Der Angeklagte zu der Frau auf dem Wochenmarkt

Richterin ebenfalls Zielscheibe des Angeklagten
Auch die zuständige Richterin wird zur Zielscheibe des Hasses des Deutschen. Denn aufgrund ihres Namens unterstellte er der Vorsitzenden auch, eine „islamische Richterin“ zu sein. Sein Antrag auf Ablehnung der Richterin wurde aber von der Gerichtspräsidentin nicht Folge geleistet, weil keinerlei Zweifel an ihrer Objektivität bestehen würden.

In seiner Eingabe behauptete der Angeklagte außerdem, dass nicht er, sondern das Opfer ihn verbal angegriffen und beschimpft hätte. Die Muslima, die in Österreich geboren wurde und tadellos Deutsch spricht, sagte zu Journalisten, eine derartige Islamfeindlichkeit hätte sie in Schärding noch nie erlebt. Der Prozess wurde vorerst vertagt. 

Für den Folgetermin werde dem Angeklagten zwar die Möglichkeit eines Nachmittagstermins gegeben, damit er leichter anreisen kann. Sollte er auch zu diesem Termin nicht erscheinen, könnte er sich bald mit einem Europäischen Haftbefehl konfrontiert sehen. Wegen Verhetzung, Nötigung und Körperverletzung drohen dem Innviertler bis zu zwei Jahre Haft.

