Diebe gingen mit gestohlenem Geld Kleider kaufen
In Tamsweg
Am Freitagmorgen kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Tamsweg zu einem Diebstahl: Bislang unbekannte Täter entwendeten einer Frau während ihres Einkaufs die Geldbörse und gingen mit dem Geld der Dame danach auf Shopping-Tour.
Mit der in der Geldbörse befindlichen Bankomatkarte hoben die Täter zuerst Bargeld ab. Besonders in der Not dürften sich die Diebe nicht befunden haben. Denn mit dem Geld kauften diese anschließend nicht etwa Nahrungsmittel, sondern Bekleidung.
Der Lungauerin entstand dadurch ein finanzieller Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Informationen zu den Dieben sind derzeit noch nicht bekannt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.