„Mehr Studienplätze für angehende Ärzte nötig“

Numerus-Clausus-Flüchtlinge stoppen und mehr Ausbildungsplätze für heimische Jungärzte – das fordert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eindringlich.
Der drohende Ärztemangel bleibt ein dominierendes Thema dieses Sommers. „In fünf bis zehn Jahren wird man bei allen Ärzten bezahlen müssen“, hat ja ein Facharzt aus Bruck an der Leitha in der „Krone“ prophezeit. Nachsatz: Wenn das Gesundheitssystem nicht zeitgemäß angepasst werde.
Steuerzahler finanzieren die Ausbildung
Ein wesentlicher Bereich dieses Systems ist mit Blickrichtung in die Zukunft die Ärzteausbildung. Und da hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner offensichtliche Schwachstellen jetzt auf höchster Ebene angesprochen. Bei einem Arbeitstreffen mit Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) machte sich die Landeschefin für dringend erforderliche Neuerungen stark: „Angesichts eines erfreulich hohen Interesses heimischer Maturanten am Medizinstudium müssen wir Numerus-Clausus-Flüchtlingen aus Deutschland einen Riegel vorschieben.“ Denn viele von diesen würden nach der vom österreichischen Steuerzahler finanzierten Ausbildung flugs wieder in ihre Heimat zurückkehren.
Mikl-Leitner wies die Ministerin auf ein Gutachten von Universitätsprofessor Walter Obwexer hin, das besagt, dass mit der Wiedereinführung der sogenannten besonderen Universitätsreife Ausländer nur dann in Österreich Medizin studieren könnten, wenn sie auch in ihrem Herkunftsland dazu berechtigt sind. „Das wäre ein guter Weg, um mehr Studienplätze für unsere Studenten frei zu machen“, gab Mikl-Leitner Ministerin Holzleitner mit auf den Weg nach Wien.
Außerdem bekräftige die Landeshauptfrau im Gespräch mit der Ministerin die Notwendigkeit der vom Bund finanzierten Masterstudienplätze im Bereich Psychotherapie in Niederösterreich. Nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen könnten 80 Studienplätze an der Universität für Weiterbildung Krems angesiedelt werden.
„Wir werden nicht lockerlassen“
„Der Bedarf an Psychotherapeuten wächst ständig. Mehr Studienplätze sind dringend nötig“, so Mikl-Leitner. Und meinte abschließend: „Mir ist jeder Weg recht, den die Wissenschaftsministerin beschreiten, der uns ans Ziel bringt – mehr Mediziner-Nachwuchs für Österreich. Da werden wir nicht lockerlassen!“
