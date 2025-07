Trinkgeld ein Dankeschön | Nicht von den Schwachen

Trinkgeld – das ist ein Handschlag zwischen Gast und Servicepersonal, ein direktes Danke. Steuerfrei, unbürokratisch, wertschätzend. Das sollte so bleiben, schreibt Ida Metzger heute in ihrem Kommentar. Was es auf keinen Fall sein sollte – eine neue Geldquelle für die schwer defizitäre Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), die ein Minus von 900 Millionen Euro hinlegte. Durch die zunehmende Kartenzahlung wurde sichtbar, dass in der Gastronomie niedrige Kollektivlöhne, aber gute Trinkgelder gezahlt werden. Die Krankenkasse prüfte und verhängte harte Nachzahlungen. Allerdings trafen die Strafen die Gastronomen. Sie mussten für das unbeabsichtigte Versäumnis, keine Abgaben geleistet zu haben, aufkommen. Jetzt ist die Angst vor Nachzahlungen, die Gastronomen in den Ruin treiben könnten, groß. Muss das so sein?