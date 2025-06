Das sind Niederösterreichs Dorfhelden!

Ingrid Ahorn (Baden)

Maria Brosenbauer (Baden)

Aloisia Kettl (Baden)

Alexander Richter (Baden)

Manuela Schneider (Baden)

Martin Schneider (Baden)

Martin Stockreiter (Baden)

Christa Forster (Bruck an der Leitha)

Sabine Rimser (Bruck an der Leitha)

Leopold Scharmer (Bruck an der Leitha)

Thomas Kaltenecker (Mödling)

Karin Mairitsch (Mödling)

Christian Mraz (Mödling)

Martina Niederdorfer (Mödling)

Georg Tschernitsch (Mödling)

Alfred Vejchar (Mödling)

Martin Wimmer (Mödling)

Christine Heidenwolf (Neunkirchen)

Franz Ofner (Neunkirchen)

Werner Schimek (Neunkirchen)

Michaela Cordoba (Wiener Neustadt-Land)

Hermann Gradwohl (Wiener Neustadt-Land)

Gabriela Grundtner (Wiener Neustadt-Land)

Hannelore Handler-Woltran (Wiener Neustadt-Land)

Manfred Lugsteiner (Wiener Neustadt-Land)

Leopoldine Pürrer (Wiener Neustadt-Land)

Maria Theresia Scheibenreif (Wiener Neustadt-Land)

Josef Trimmel (Wiener Neustadt-Land)

Verena Winter (Wiener Neustadt-Land)