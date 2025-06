Gewitterfront sorgt für überflutete Keller

Gewitter, Hagel, Starkregen: In ganz Kärnten kühlte es am Sonntag nach einer heißen Hitzeperiode ab. Und der Umschwung sorgte auch wieder für Einsätze. Besonders in Mittelkärnten. In Gnesau meldeten Feuerwehren mehrere Überflutungen, darunter auch überschwemmte Keller. Wegen des Starkregens und Murengefahr musste auch die Turracher Straße gesperrt werden. Und mehrere Bäume verlegten Straßen.