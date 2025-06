Reibungslose Kooperation aller Beteiligten

Pro Tag und Nacht waren alleine von der Rettung 120 Sanitäter am Nova stationiert. Bis Samstag Früh verzeichnete das Rote Kreuz an ihren vier Einsatzstellen 1926 Patientenversorgungen. „Davon zwei Notarzthubschraubereinsätze alleine am Freitag“, so Einsatzleiter Thomas Horvath. Für 78 Nova Rocker war das Festival zu Ende, weil sie ins Spital gebracht werden mussten.