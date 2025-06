ÖFB-Aufstellung! Offensiv-Power und ein Debütant

ÖFB-Team will nachlegen

Die Auswahl aus dem Kleinstaat hält nach drei Partien bei null Punkten und 1:8 Toren, das ÖFB-Team reist nach dem 2:1-Heimsieg über Rumänien mit zusätzlichem Selbstvertrauen an. „Jetzt geht es darum, nachzulegen, das Spiel mit einem überzeugenden Auftritt für uns zu entscheiden“, erklärte Teamchef Ralf Rangnick am Montag vor dem Abflug.