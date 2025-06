Digi4 Wirtschaft: Digital in die Zukunft

In der Digitalisierung liegt die Zukunft. Ein gutes Beispiel: Seit 123 Jahren besteht der Steinbearbeitungsbetrieb der Familie Gersthofer in Grafenbach im Bezirk Neunkirchen. Nun ersetzten die Steinbaumeister die Fräse aus dem Jahr 1980 durch ein digitales Säge- und Formgebungszentrum. Per Video-File könne Steine bearbeitet werden, die Feinarbeit danach übernehmen weiter die Fachleute der Firma.