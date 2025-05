„So ist der Klimawandel für uns Bauern optimal“

Bei den 22 Landwirten, die auf 134 Hektar in OÖ Spargel produzieren, wünscht man sie „ein paar Grad mehr“, wie Stephanie Mühlberghuber vom Spargelhof in Ansfelden meint. Die Qualität der Stangen ist zwar sehr gut, die Spitzen sind besonders schön, doch es fehlt ein bisschen die Menge. Dieses Manko wird durch verhaltene Nachfrage „ausgeglichen“. „Das Grillen ist heuer noch kein Thema, das merken wir. Die Leute haben bei Schönwetter mehr Gusto auf Spargel. Und es sind weniger Radler unterwegs, die sonst vorbeischauen und etwas mitnehmen“, sagt die Bäuerin. Im Großen und Ganzen sei man aber zufrieden, und die Saison wird auch heuer nicht über den Johannistag am 24. Juni hinausgehen.