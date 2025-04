Pure Rapid-Ratlosigkeit – neuer Impuls muss her!

„Ich kann verstehen, dass über meine Person diskutiert wird. Aber ich bin dafür der falsche Ansprechpartner. Ich bin genauso mit im Boot, leide mit. Es geht mir nicht gut.“ Robert Klauß sprach gestern nach dem 1:2 in Linz sehr leise, war sichtlich gezeichnet, schwer angeschlagen. Gegen Blau Weiß hatte am 26. November 2023 mit einem 1:0 in Hütteldorf seine Trainer-Ära begonnen, gegen die Stahlstädter ging sie gestern wohl zu Ende.