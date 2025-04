Mieten im ersten Quartal um vier Prozent gestiegen

Tirol teuerstes Pflaster

Am teuersten war das Wohnen im ersten Quartal in Tirol mit durchschnittlich 20,74 Euro pro Quadratmeter – ein Anstieg um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In Wien lag der Quadratmeterpreis bei 20,42 Euro (plus 9 Prozent), gefolgt von Salzburg mit 20,25 Euro, das mit einem Plus von 13 Prozent den höchsten Anstieg verzeichnete. Auch in Vorarlberg lagen die Mietpreise mit 19,05 Euro deutlich über dem Österreich-Schnitt.