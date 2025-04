Bastelt Red Bull Salzburg an einem Mega-Transfer?

Der 29-Jährige sei in den vergangenen Tagen in Salzburg gesichtet worden und habe „intensive Gespräche“ mit Salzburgs Sportdirektor Rouven Schröder und Jürgen Klopp geführt, der seit kurzem als Head of Global Soccer bei Red Bull arbeitet und zuletzt auch ein Spiel der Salzburger im Stadion verfolgte. Der Mittelfeldspieler bringe die gewünschte Erfahrung mit, um die vielen jungen Spieler im Kader zu unterstützen. Weigl stammt aus dem bayerischen Bad Aibling, nur 95 km von Salzburg entfernt.