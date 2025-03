Mehr tödliche Unfälle am Bodensee

Die meisten Unfälle mit Schiffen

Von den 179 Unfällen am See entfallen der Großteil, nämlich 137, auf Unfälle mit Schiffen. Dabei wurden vier Personen getötet, 27 erlitten Verletzungen. Die Schadenssumme der Schiffsunfälle belief sich auf rund 413.000 Euro (Vorjahr: 513.000 Euro). Interessant ist, wo sich die Unfälle ereignen: 40 Prozent davon entfallen auf Steg- und Hafenanlagen, gefolgt von 29 Prozent in der Uferzone. Ein Viertel der Unfälle ereignet sich auf offener See. Die häufigste Unfallart ist die Kollision (45), häufigste Unfallursache bleibt weiterhin mangelnde Sorgfalt der Schiffsführer.