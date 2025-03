Judith Altenkamp, die Alleskönner-Künstlerin

Sie ist ausgebildete Sängerin und Tänzerin und im gesamten deutschsprachigen Raum immer wieder in der Sparte Statisterie zu finden, zuletzt bei der Mozartwoche in „L’Orfeo“, wo sie als Chorstatistin engagiert war. „Ich würde auch Profis raten, nicht davor zurückzuschrecken, eine Statisterierolle anzunehmen, denn es verbergen sich dahinter oft größere Aufgaben, die sich teilweise auch erst in den Proben ergeben. Ich habe zum Beispiel neulich in einer Produktion einen Stunt gemacht. Klar ist es nicht immer ganz fair, dass wir dann am Ende doch ’nur’ als Statisten aufgeführt werden, aber dafür hat man mit bestimmten Häusern natürlich auch eine tolle Referenz im Lebenslauf“, wiegt Altenkamp ab.