Verschwundenes Kind auf Video mit einem Fremden

„Wir haben über Nacht weitergesucht, haben aber keine neuen Erkenntnisse“, sagte ein Polizei-Sprecher am Samstagmorgen. Am Tag würden die Suchmaßnahmen an Land fortgesetzt. Eine zweistellige Zahl an Einsatzkräften der Polizeidirektion Limburg-Weilburg sowie aus dem gesamten westhessischen Raum werde sich daran beteiligen.