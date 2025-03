„Das Podium brauche ich nicht, sondern den Sieg“

Als Führender übernachtet, in einem Albtraum aufgewacht. Das Aus nach Kühler-Defekt seines Citroën Rally2 bei der Jänner-Rallye schmerzte Luca Waldherr. Gemeinsam mit seinem Mentor, Ex-Weltmeister Manfred Stohl, ging der Krumbacher dem Fehler auf die Schliche. „Ein Cent-Defekt“, schüttelt Waldherr den Kopf, „aber wenn man das Positive sehen will: Die Frage nach dem Streichresultat hat sich erledigt.“ Deshalb zählt am Freitag und Samstag beim zweiten Lauf zur Rallye-Staatsmeisterschaft im steirischen Rebenland nur eines: der Sieg