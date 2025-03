So steht es um die Integration

Integration ist eines der bestimmenden Themen dieser Wahl. Denn einige Probleme, die die Migration seit 2015 gebracht hat, sind mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Geflüchtete versuchen ihr Glück meist in Wien. Die Hauptstadt versorgt doppelt so viele Asylwerber, wie die Quoten-Vereinbarung vorsieht. 40 Prozent der in Wien lebenden Menschen sind nicht in Österreich geboren. Alleine seit 2019 ist der Anteil der Ausländer um fast vier Prozent gestiegen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.