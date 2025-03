Abfahrt der Herren in Sun Valley – ab 18 Uhr LIVE

Die Piste „Challenger“ in Idaho ist für alle Neuland. Wie üblich fahren beim Weltcupfinale beide Geschlechter am selben Kurs, den Vincent Kriechmayr recht „lässig“ findet. „Es wird kein Highspeed-Rennen werden, aber ganz okay und zum Anschauen eine lässige Abfahrt. Es ist eine sehr technische Strecke. Es gibt keine Gleitpassage, sehr Super-G-ähnlich.“ Also etwas, das dem Oberösterreicher liegen könnte. „Die Strecke wird einigen liegen, nicht nur mir.“