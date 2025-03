Abfahrt der Damen in Sun Valley ab 19.30 Uhr LIVE

„Letztes Jahr war es leichter“

Mit Sofia Goggia auf Platz drei (-34 Punkte) findet sich die Steirerin im italienischen Sandwich wieder. Gleichzeitig merkte die 32-Jährige an, dass der Rückstand dieses Jahr kleiner ist. 72 Punkte hatte sie im Vorjahr gegenüber Lara Gut-Behrami aufgeholt. Und sich in einem Herzschlagfinale in Saalbach-Hinterglemm zur ersten österreichischen Kugelgewinnerin im Speedmetier seit Nicole Schmidhofer 2019 in der Abfahrt gekürt. „Letztes Jahr war es leichter, weil keiner mit mir gerechnet hat und ich auch nicht. Heuer bin ich schon in einer anderen Situation“, sagte Hütter.