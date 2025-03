Nach Schauspiel-Drama: Festspiele gehen neue Wege

Wie es mit der Leitung des Schauspiels weitergeht, soll bis zum Herbst entschieden werden. In der Kuratoriumssitzung am Montag berichtete Hinterhäuser dem Gremium, dass auch ohne eigene Schauspielleitung bereits intensiv an der Planung des Schauspielprogramms 2026 gearbeitet werde. „In Zukunft werden, mit den vielen Fragen die Sanierung und Ersatzspielstätten betreffend, neue Wege beschritten“, teilten die Festspiele mit. Der Intendant sei mit dem Kuratorium in einem offenen Diskussionsprozess, der im Herbst 2025 abgeschlossen wird. Geplant ist eine Klausur, zu der auch Experten geladen werden sollen.