Atalanta gegen Inter Mailand – ab 20.45 Uhr LIVE

Statistik spricht für Inter

„Es stimmt, dass die Zahlen in der Champions League anders sind als in der Liga“, sagte Simone Inzaghi nach seinem 200. Spiel als Inter-Trainer. „Aber wir sind in allen Wettbewerben mit von der Partie, und das ist gut so“, fügte er hinzu. Gegen Atalanta spricht immerhin die Bilanz, ist doch die letzte Niederlage fast sechseinhalb Jahre her. Zu einem direkten Duell der ehemaligen Bologna-Teamkollegen Arnautovic und Stefan Posch auf dem Rasen wird es in Mailand übrigens nicht kommen, da Posch noch verletzt fehlt.